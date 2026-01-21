В Китае состоялась свадьба двух братьев-близнецов с сестрами-близнецами

Сестры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун в 2022 году. Все четверо родились в городе Фуян, который расположен в провинции Аньхой в центральной части КНР. Обе семьи живут неподалеку друг от друга. Их родители познакомились ещё 20 лет назад, однако молодые люди плохо знали друг друга до недавнего времени.