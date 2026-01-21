В Китае состоялась свадьба двух братьев-близнецов с сестрами-близнецами

Два брата-близнеца в Китае взяли в жёны двух сестёр, которые также являются двойней, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
Сестры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун в 2022 году. Все четверо родились в городе Фуян, который расположен в провинции Аньхой в центральной части КНР. Обе семьи живут неподалеку друг от друга. Их родители познакомились ещё 20 лет назад, однако молодые люди плохо знали друг друга до недавнего времени.
Участники бракосочетания с обеих сторон пригласили на свадьбу своих дядей, которые также являются близнецами. Во время мероприятия все они сделали общую фотографию. На совместном снимке оказались запечатлены сразу четыре пары близнецов.
Один из гостей церемонии признался, что никогда не видел ничего подобного, несмотря на то, что прожил более 60 лет. Молодожены выразили желание подать заявку на внесение их в Книгу рекордов Гиннесса как «семьи с четырьмя парами близнецов».
Напомним, в 2015 году в Омске братья-близнецы женились на сестрах-близнецах. В детстве они жили в одном доме и играли в одном дворе. Также сообщалось, что в 2016 году у каждой из пар родился ребёнок.