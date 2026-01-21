Требуют платить проезд по БАКАД: что делать казахстанцам, получившим счета по ошибке

Платные дороги являются удобным способом передвижения между городами, обеспечивая большую скорость, безопасность и качество. Их стоимость зависит от конкретного участка. К таким трассам относится Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), известная как платная автомобильная дорога республиканского значения Р-67. Обслуживание БАКАД производит компания ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции».
В интернете можно встретить сообщения о том, что казахстанцы иногда получают счета за проезд по БАКАД, хотя фактически не пользовались дорогой или не имели личного автомобиля. Редакция NUR.KZ обратилась к компании, чтобы узнать, как действовать в таких ситуациях.
По мнению компании, подобные случаи могут возникать по техническим причинам. Камеры фиксации могут некорректно распознать государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) из-за погодных условий, загрязнения, повреждения или намеренного скрытия номеров, за что грозит штраф. В результате система может ошибочно зафиксировать проезд с искаженными символами.
ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» является оператором по содержанию и эксплуатации БАКАД, но не имеет доступа к персональным данным пользователей дорог. По поручению Министерства транспорта РК ответственность за уведомление пользователей о задолженности возложена на Национального оператора — АО «НК “КазАвтоЖол” (КАЖ). Компания передает в КАЖ только сведения о ГРНЗ с задолженностью, а КАЖ обрабатывает эти данные и рассылает СМС-уведомления на номера телефонов из базы данных Министерства внутренних дел. Изменение или корректировка данных не входит в компетенцию компании.
Если казахстанцы получили ошибочный счет за проезд по БАКАД, им нужно направить запрос на проверку на электронную почту bakad@barr.kz, указав ГРНЗ транспортного средства и приложив копии техпаспорта и удостоверения личности. Если задолженность отсутствует или начисление было произведено ошибочно, она будет исключена или откорректирована в платежной системе БАКАД.
Неуплата за проезд по платным дорогам грозит штрафом, поэтому казахстанцам следует регулярно проверять свои данные.
Для получения информации о совершенных проездах по БАКАД пользователи могут направить запрос на электронную почту bakad@barr.kz, указав ГРНЗ и приложив копии техпаспорта и удостоверения личности. После проверки специалисты предоставляют данные о зафиксированных проездах с датой и временем по электронной почте.
Предоставление видео- и фотофиксации напрямую по электронной почте не осуществляется, так как это не позволяет подтвердить личность заявителя и его право на получение персональных данных. Ознакомление с фотофиксацией возможно только при личном посещении: для физических лиц — в селе Отеген Батыр, для субъектов предпринимательства — в Алатауской городской администрации.
Факт проезда транспорта через пункты фиксации подтверждается данными автоматизированной системы, фиксирующей ГРНЗ, дату и время проезда. Фото- и видеоматериалы с камер БАКАД используются только для обеспечения безопасности дорожного движения и фиксации административных правонарушений.