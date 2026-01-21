Требуют платить проезд по БАКАД: что делать казахстанцам, получившим счета по ошибке

ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» является оператором по содержанию и эксплуатации БАКАД, но не имеет доступа к персональным данным пользователей дорог. По поручению Министерства транспорта РК ответственность за уведомление пользователей о задолженности возложена на Национального оператора — АО «НК “КазАвтоЖол” (КАЖ). Компания передает в КАЖ только сведения о ГРНЗ с задолженностью, а КАЖ обрабатывает эти данные и рассылает СМС-уведомления на номера телефонов из базы данных Министерства внутренних дел. Изменение или корректировка данных не входит в компетенцию компании.