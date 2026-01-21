Ричмонд
Требуют платить проезд по БАКАД: что делать казахстанцам, получившим счета по ошибке

Электронные системы позволяют автоматически выставлять счета за пользование платными дорогами. Иногда они назначаются тем, кто не проезжал по таким участкам. Но их можно оспорить, сообщает NUR.KZ.

Платные дороги являются удобным способом передвижения между городами, обеспечивая большую скорость, безопасность и качество. Их стоимость зависит от конкретного участка. К таким трассам относится Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД), известная как платная автомобильная дорога республиканского значения Р-67. Обслуживание БАКАД производит компания ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции».

В интернете можно встретить сообщения о том, что казахстанцы иногда получают счета за проезд по БАКАД, хотя фактически не пользовались дорогой или не имели личного автомобиля. Редакция NUR.KZ обратилась к компании, чтобы узнать, как действовать в таких ситуациях.

По мнению компании, подобные случаи могут возникать по техническим причинам. Камеры фиксации могут некорректно распознать государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) из-за погодных условий, загрязнения, повреждения или намеренного скрытия номеров, за что грозит штраф. В результате система может ошибочно зафиксировать проезд с искаженными символами.

ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» является оператором по содержанию и эксплуатации БАКАД, но не имеет доступа к персональным данным пользователей дорог. По поручению Министерства транспорта РК ответственность за уведомление пользователей о задолженности возложена на Национального оператора — АО «НК “КазАвтоЖол” (КАЖ). Компания передает в КАЖ только сведения о ГРНЗ с задолженностью, а КАЖ обрабатывает эти данные и рассылает СМС-уведомления на номера телефонов из базы данных Министерства внутренних дел. Изменение или корректировка данных не входит в компетенцию компании.

Если казахстанцы получили ошибочный счет за проезд по БАКАД, им нужно направить запрос на проверку на электронную почту bakad@barr.kz, указав ГРНЗ транспортного средства и приложив копии техпаспорта и удостоверения личности. Если задолженность отсутствует или начисление было произведено ошибочно, она будет исключена или откорректирована в платежной системе БАКАД.

Неуплата за проезд по платным дорогам грозит штрафом, поэтому казахстанцам следует регулярно проверять свои данные.

Для получения информации о совершенных проездах по БАКАД пользователи могут направить запрос на электронную почту bakad@barr.kz, указав ГРНЗ и приложив копии техпаспорта и удостоверения личности. После проверки специалисты предоставляют данные о зафиксированных проездах с датой и временем по электронной почте.

Предоставление видео- и фотофиксации напрямую по электронной почте не осуществляется, так как это не позволяет подтвердить личность заявителя и его право на получение персональных данных. Ознакомление с фотофиксацией возможно только при личном посещении: для физических лиц — в селе Отеген Батыр, для субъектов предпринимательства — в Алатауской городской администрации.

Факт проезда транспорта через пункты фиксации подтверждается данными автоматизированной системы, фиксирующей ГРНЗ, дату и время проезда. Фото- и видеоматериалы с камер БАКАД используются только для обеспечения безопасности дорожного движения и фиксации административных правонарушений.