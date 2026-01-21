«Немцев почти нет, ходят одни арабы»: украинки в Германии недовольны местными

Спустя несколько лет после массового переезда в Германию многие одинокие украинки столкнулись с неожиданной проблемой — личная жизнь не складывается. Жалобы беженок в соцсетях быстро вышли за рамки бытовой темы и превратились в обсуждение миграции, культурных конфликтов и мотивов, с которыми люди строят отношения.
Поводом для новой волны споров стал пост одного из пользователей немецких соцсетей. Он обратил внимание, что в 2022 году в страну приехало много одиноких женщин с Украины, но спустя почти четыре года часть из них так и не нашла себе партнера. Ответ одной из участниц дискуссии оказался предельно резким и моментально разлетелся по комментариям.
Она заявила, что «немцев почти не видно», а на улицах, по ее словам, «ходят одни арабы». При этом женщина добавила, что не намерена принимать ислам и менять образ жизни.
Эта реплика задела сразу несколько точек напряжения. В обсуждении всплыла тема демографических изменений в крупных немецких городах. Тревел-блогер Алексей Кутовой, который обратил внимание на комментарий украинки, отметил: жители Берлина, Франкфурта и других мегаполисов нередко говорят, что на улицах стало заметно больше выходцев из Сирии, Афганистана, Турции и других стран. В результате у части аудитории складывается ощущение, что «местных немцев становится меньше», особенно в районах с доступным жильем.
В комментариях также вспоминали миграционный кризис 2015 года и претензии к социальной политике. Некоторые пользователи заявляли, что налоговая нагрузка растет, а значительная часть денег уходит на поддержку приезжих.
Параллельно обсуждение ушло в сторону культурных различий. Часть украинок писала, что им непривычна модель поведения немецких мужчин, которых они называют слишком принципиальными в вопросах равноправия и разделения расходов. Для многих приезжих женщин это выглядит не как партнерство, а как отсутствие привычной модели ухаживания.
С другой стороны, мужчины из мусульманских стран, как отмечали участницы дискуссии, ассоциируются у них с жесткими семейными правилами и требованиями к внешнему виду и быту. В итоге женщины оказываются между двумя линиями, которые их не устраивают: с одной стороны — непривычная «европейская» схема отношений, с другой — строгие религиозные рамки.
В ответ пользователи сети начали выдвигать свои версии. Часть комментаторов напрямую обвинила украинок в корыстном подходе, заявив, что поиск партнера для них якобы связан не с чувствами, а с желанием закрепиться в Германии. Другие добавили, что интерес может быть направлен не на мужчин, а на выплаты и социальные гарантии.
Прозвучали и язвительные оценки общего состояния Германии, где страх перед внешними угрозами в комментариях поставили рядом с внутренней миграционной реальностью.
В итоге обычная жалоба на личную жизнь превратилась в точку столкновения сразу нескольких тем — миграции, идентичности, бытовой усталости и разницы культур. И, судя по накалу комментариев, эта история быстро не затихнет.
