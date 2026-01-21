Курганские зарплаты: как бедный регион попал в топ лидеров роста и что это значит

Курганская область вошла в топ-3 регионов России по темпу роста заработных плат. Внимание на цифру: за пять лет доходы курганцев выросли на 130%, сообщали федеральные СМИ. Эта новость взбудоражила жителей региона, породила споры и сомнения. Что это — прорыв, экономическое чудо или чрезмерное внимание к второстепенному показателю статистики? URA.RU решило выяснить, у кого доходы взлетели как ракета, а кого денежный поток обошел стороной, и стали ли курганцы богаче за эти годы. Опираться будем на данные статистики.