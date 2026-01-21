Курганские зарплаты: как бедный регион попал в топ лидеров роста и что это значит

Почему темп роста зарплат за пять лет в Курганской области бьет рекорды.
Курганская область вошла в топ-3 регионов России по темпу роста заработных плат. Внимание на цифру: за пять лет доходы курганцев выросли на 130%, сообщали федеральные СМИ. Эта новость взбудоражила жителей региона, породила споры и сомнения. Что это — прорыв, экономическое чудо или чрезмерное внимание к второстепенному показателю статистики? URA.RU решило выяснить, у кого доходы взлетели как ракета, а кого денежный поток обошел стороной, и стали ли курганцы богаче за эти годы. Опираться будем на данные статистики.
Бурный рост зарплат на фоне инфляции.
По данным официальной статистики за 2020−2024 годы уровень жизни населения в Курганской области растет постепенно, отмечает бывший руководитель Курганстата, кандидат экономических наук, профессор Николай Кремлев. Так в фактически действующих ценах доходы увеличились на 182%, а заработная плата на 191%, что выше, чем в среднем по стране (178%). Ежегодный прирост реальных доходов (доходы с учетом реальных цен на товары и услуги и взимаемых налогов) составил — 4,8%; реальной заработной платы на 5%.
«Однако прирост среднегодовой инфляция составил — 9,3%. В целом за пять лет рубль обесценился в 1,5 раза. Инфляцию провоцируют производители: спекулянты, монополисты и доминирующие предприятия, которые пытаются получать сверхприбыли за счет населения», — говорит Кремлев.
Феномен курганской зарплаты: старт с низкой базы.
Курганская область относится к числу регионов с невысоким уровнем зарплат. В Курганской области в 2020 году самая высокая заработная плата была в финансовом секторе — в среднем 51,4 тыс. рублей, добыче полезных ископаемых — 42,7; госуправлении — 41,6 тыс. рублей. Самая низкая заработная плата наблюдалась в системе образования — 25,8 тыс. рублей, здравоохранения — 32,2; культуры — 27.8 тыс. рублей.
В 2024 году ситуация изменилась, самая высокая оплата труда была в финансовом секторе — 84 тыс. рублей, обрабатывающих производствах (ОПК) — 82,7; госуправлении — 69,8 тыс. рублей. Самая низкая заработная плата в системе образования — 47,6 тыс. рублей, здравоохранения −53,2; торговли — 49,5 тыс. рублей.
Низкая база означает, что даже умеренный абсолютный прирост (например, +8−9 тысяч рублей) превращается в высокий процентный рост. Это классический эффект «догоняющего развития»: регионы с изначально низким уровнем доходов могут демонстрировать более высокие темпы роста при схожих или даже меньших абсолютных прибавках, поясняет Кремлев.
По данным на 2025 год, в Курганской области средняя номинальная начисленная зарплата составила 70 858 рублей (до вычета налогов и иных выплат). В Челябинской области — 83 171,4 рублей, в Тюменской области — 90 569 рублей.
Средняя номинальная начисленная зарплата в Курганской области Средняя номинальная начисленная зарплата в Тюменской области Денежные доходы и заработная плата в Курганской области по сравнению со среднероссийским уровнем.
Оборонка в авангарде.
Драйвером роста показателя зарплат стали предприятия оборонно-промышленного комплекса Курганской области. В июне 2025 года директор по персоналу и социальным вопросам Курганмашзавода Сергей Горбунов заявил, что даже у новичков на КМЗ зарплаты начинаются с завидных для курганцев 100−110 тысяч рублей. По данным Свердловскстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в обрабатывающем секторе производства Курганской области в октябре 2025 года достигла 95 528 рублей. Это самый высокий показатель среди всех отраслей в регионе.
Реальные доходы населения.
Экономисты традиционно подчеркивают значимость другого индикатора — величину реальных располагаемых доходов россиян. Этот показатель дает представление о благосостоянии населения в целом. Ведь зарплаты получают только работающие граждане, без учета самозанятых и пенсионеров.
Денежные доходы, полученные населением Курганской области в 2024 году, составили 372,8 млрд рублей. Или 41 494 рубля в месяц на одного жителя региона. По России этот показатель составляет 63 959 рублей (на 37% больше курганского). Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) подросли на 6,6% (в 2023 году по сравнению с 2022 годом рост был на 9,6% и 8,9% соответственно).
Статистики о реальных доходах населения за 2025 год пока нет, она будет опубликована после сдачи данных в статистические службы.
Пенсионеров в Курганской области на 1 июня 2025 года зарегистрировано 263 тысячи. После индексации на 7,6% в среднем пенсия в регионе составила 25 тысяч рублей. Примерно половина населения области относится к работающим. При этом значительная доля среди работников — бюджетники (по данным на 2024 года — более 89 тысяч человек).
Доходы курганцев на фоне соседей.
В топ-5 по приросту зарплат за пять лет наряду с Курганской областью попали Татарстан (134%), Удмуртия (128%), Нижегородская и Новгородская (по 124%) и Челябинская (123%) области.
В соседней Челябинской области среднемесячная начисленная заработная плата в октябре 2025 года составила 83 171,4 рубля (в Курганской области около 70 тысяч рублей). Реальная зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2025 года составила 104% к уровню октября 2024 года. Самые высокие средние доходы зафиксированы в финансовой и страховой деятельности — 125 418 рублей (86 829 рублей — в Курганской области). В топе также зарплаты сотрудников из сферы информации и связи — 114 073,9 рубля (81 689 рублей — в Курганской области). Уровень среднемесячной заработной платы работников здравоохранения и социальных услуг в январе 2025 года составил 64,68 тыс. рублей (в Курганской области — около 56 тысяч рублей), образования — 52,59 тыс. рублей (около 49 тысяч).
Крепкий середнячок.
Хотя уровень жизни населения Курганской области постепенно растет в фактически действующих ценах, в целом население не стало богаче, отмечает Кремлев. «Но мы и не бедный регион. Курганская область — крепкий середнячок. И по доходам и зарплате регион находится примерно на 62 месте в Российской Федерации», — резюмировал экономист.
Комментарий профессора КГУ, доктора экономических наук Сергея Орлова: «Средние показатели зауральской экономики хорошие, но не вполне отражают текущего положения дел. При этом многие старые болячки, несмотря на очевидную позитивную динамику, все же не преодолены. Средняя начисленная зарплата довольно большая, а заработная плата среднего курганца почти в полтора раза ниже. Да, такое бывает. Поэтому продолжаем работать по индивидуальной программе развития, проводим структурные изменения, занимаемся импортозамещением, финансовой грамотностью, привлекает государственные инвестиции, участвуем в национальных проектах, укрепляем оборонное производство. Оно по-прежнему сохраняет высокие темпы и, к сожалению, перспективы».