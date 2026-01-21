В Новосибирске водители просят снизить коэффициент ОСАГО

По словам депутата, резкое увеличение страховых выплат (9,3 млрд рублей), превысивших собранные взносы (6,7 млрд рублей) на 2,6 млрд, стало причиной критической ситуации со страховым мошенничеством в регионе. Ильенко подчеркнул, что рост цен на ОСАГО станет тяжёлым бременем для всех автовладельцев, хотя виновниками являются лишь небольшая группа мошенников. Он также отметил, что около 45% водителей в регионе уже ездят без страховки, и этот показатель может увеличиться из-за нового повышения цен.