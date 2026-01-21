В Новосибирске водители просят снизить коэффициент ОСАГО

В конце 2025 года цены на полисы ОСАГО в Новосибирской области взлетели до 38 тысяч рублей, что в 2,5 раза выше, чем в предыдущем месяце, когда средняя стоимость составляла около 16,5 тысяч.
Это стало следствием новой методики Банка России. С августа 2025 года тарифы ОСАГО начали учитывать уровень страхового мошенничества в регионах. Новосибирская область попала в «красную зону», и её территориальный коэффициент вырос с 1,56 до 3,12. Председатель комитета по транспортной политике Заксобрания области, Валерий Ильенко, отметил, что подобное двукратное повышение коснулось только Новосибирской области и Ингушетии.
По словам депутата, резкое увеличение страховых выплат (9,3 млрд рублей), превысивших собранные взносы (6,7 млрд рублей) на 2,6 млрд, стало причиной критической ситуации со страховым мошенничеством в регионе. Ильенко подчеркнул, что рост цен на ОСАГО станет тяжёлым бременем для всех автовладельцев, хотя виновниками являются лишь небольшая группа мошенников. Он также отметил, что около 45% водителей в регионе уже ездят без страховки, и этот показатель может увеличиться из-за нового повышения цен.
Парламентарии региона намерены обратиться к руководству Центрального банка и Госдумы с просьбой пересмотреть коэффициент. Они считают, что бороться с мошенничеством должны правоохранительные органы и страховые компании, а не обычные автомобилисты, которые вынуждены оплачивать чужие преступления тысячами дополнительных рублей.
Татьяна Картавых