«Антибиотики на обед»: остатки лекарств нашли в импортном мясе буйвола в Приморье

Отмечается, что это первый случай выявления опасных остатков лекарств в пищевой продукции в 2026 году. Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» пояснили, что такие вещества могут попасть в мясо, если животных лечили незадолго до забоя и не выдержали необходимый срок ожидания.