«Антибиотики на обед»: остатки лекарств нашли в импортном мясе буйвола в Приморье

Партия импортного мяса буйвола, поступившая в Приморье, оказалась небезопасной для потребления. Специалисты краевого Россельхознадзора обнаружили в продукции небезопасные остатки лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.
«Проба была отобрана государственным инспектором Приморского межрегионального управления Россельхознадзора в ходе контроля за ввозом партии. Проведённые исследования мяса буйвола показали наличие в нём остатков антибиотика окситетрациклина в высокой концентрации и антипаразитарного лекарственного средства ивермектина. Присутствие этих препаратов в пищевой продукции не допускается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это первый случай выявления опасных остатков лекарств в пищевой продукции в 2026 году. Специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» пояснили, что такие вещества могут попасть в мясо, если животных лечили незадолго до забоя и не выдержали необходимый срок ожидания.
Потребление мяса с остатками лекарств может вызвать аллергию, нарушение микрофлоры кишечника и, что особенно опасно, снизить эффективность антибиотиков при лечении инфекций у человека.
