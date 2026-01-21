«Драка дамскими сумочками»: Буше иронично заявил о стычках в матче «Авангарда»

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше после победы над «Салаватом Юлаевым» (5:2) отметил, что встреча прошла без излишней грубости.
По словам канадского специалиста, его команда нужную остроту и напор демонстрировала прежде всего в первом периоде, а в остальном силовая борьба не выходила за рамки хоккейных правил.
На вопрос журналистов, не напоминал ли матч рестлинг из-за количества силовых единоборств, наставник ответил с улыбкой: «Какой ещё рестлинг? Не смешите! Это была драка дамскими сумочками».
Напомним, после победы в Уфе «ястребы» готовятся к следующему выездному поединку — игру омичи проведут в Екатеринбурге.