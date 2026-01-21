В Новосибирске с начала года закрылись девять кафе и ресторанов

Ричмонд
Источник: Freepik

В Новосибирске с начала 2026 года закрылись девять заведений общепита, включая кафе, рестораны и кофейни в разных ценовых сегментах. Среди них — «ТАЕТ», Mishkin&Mishkin, котокафе «Мурчим», кафе Three Wise Monkeys и кофейня Siberian Story. Об этом сообщает infopro54.ru.

Владельцы объясняют закрытия ростом расходов, подорожала аренда, продукты, налоги и зарплаты сотрудников.

Эксперты прогнозируют, что 2026 год станет сложным для отрасли, пострадают в первую очередь средний сегмент и локальные бренды, тогда как крупные сети смогут легче пережить кризис. Открытие новых заведений продолжится, но бизнес будет действовать осторожно, делая ставку на небольшие проекты с минимальными инвестициями.