Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яркое и редкое полярное сияние вспыхнуло над Аяном в Хабаровском крае

Необычное природное явление удалось наблюдать ранним утром благодаря ясной погоде.

Источник: Соцсети

20 января жители села Аян на Охотоморском побережье стали свидетелями необычного природного явления — интенсивного полярного сияния. Всполохи небесного свечения были отчетливо видны ранним утром благодаря повышенной солнечной активности и ясной погоде, сообщают Хабаровские авиалинии.

Явления подобного рода для района редки и служат напоминанием о географической уникальности Аяно-Майского муниципального района. Фотографии северного сияния подчеркивают суровую, но величественную красоту зимней природы Хабаровского края.

Местные жители делились впечатлениями в соцсетях, отмечая необычное сочетание цвета и интенсивности свечения. Специалисты отмечают, что в ближайшие дни солнечная активность останется высокой, и полярное сияние может повториться.