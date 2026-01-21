Яркое и редкое полярное сияние вспыхнуло над Аяном в Хабаровском крае

20 января жители села Аян на Охотоморском побережье стали свидетелями необычного природного явления — интенсивного полярного сияния. Всполохи небесного свечения были отчетливо видны ранним утром благодаря повышенной солнечной активности и ясной погоде, сообщают Хабаровские авиалинии.
Явления подобного рода для района редки и служат напоминанием о географической уникальности Аяно-Майского муниципального района. Фотографии северного сияния подчеркивают суровую, но величественную красоту зимней природы Хабаровского края.
Местные жители делились впечатлениями в соцсетях, отмечая необычное сочетание цвета и интенсивности свечения. Специалисты отмечают, что в ближайшие дни солнечная активность останется высокой, и полярное сияние может повториться.