В сперме нашли «часы старения» которые могут ударить по здоровью детей

Ученые из Университета здравоохранения штата Юта сообщили о возрастных изменениях в сперматозоидах, которые могут сказываться на будущем потомстве. Исследование опубликовано в журнале EMBO Journal.
Повышенный возраст отца при зачатии ранее связывали с ростом рисков для ребенка — от ожирения до мертворождения. При этом точные механизмы оставались не до конца понятными: в основном внимание уделяли ДНК. Однако в сперме находятся и другие молекулы, в том числе РНК, и именно они, как выяснилось, могут играть важную роль.
В рамках работы ученые показали, что РНК в сперматозоидах меняется с возрастом не хаотично, а по определенной схеме. Эти изменения зафиксировали как у мышей, так и у людей. Для анализа применили метод PANDORA-seq, который позволяет изучать виды РНК, ранее остававшиеся «невидимыми» для стандартных технологий.
У мышей исследователи отметили резкий скачок возрастных изменений в промежутке 50−70 недель. Параллельно менялось соотношение длинных и коротких РНК — этот сдвиг работал как молекулярный счетчик времени. Анализ человеческой спермы показал схожие закономерности.
Чтобы оценить возможные последствия, ученые ввели «старую» РНК в эмбриональные стволовые клетки молодых мышей. После этого у клеток изменилась активность генов, связанных с обменом веществ и нейродегенеративными процессами. Такой эффект рассматривается как возможное объяснение повышенных рисков для здоровья потомства при позднем отцовстве.
Отдельно отмечается, что изменения удалось выявить именно в головке сперматозоида — той части, которая переносит содержимое в яйцеклетку при оплодотворении.
Авторы работы считают, что эти данные в перспективе могут лечь в основу новых способов диагностики и помочь в более точном планировании репродуктивных решений для мужчин старшего возраста.
