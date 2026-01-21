В сперме нашли «часы старения» которые могут ударить по здоровью детей

Повышенный возраст отца при зачатии ранее связывали с ростом рисков для ребенка — от ожирения до мертворождения. При этом точные механизмы оставались не до конца понятными: в основном внимание уделяли ДНК. Однако в сперме находятся и другие молекулы, в том числе РНК, и именно они, как выяснилось, могут играть важную роль.