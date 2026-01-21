В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам

Он напомнил, что лисы — дикие животные, при встрече с ними рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать. Любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц. Также Бурмистров подчеркнул, что в период гона у лис нужно следить за целостностью ограждений, чтобы животные не сделали норы в подвалах и хозяйственных постройках.