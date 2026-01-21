Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Лисы в Москве стали чаще выходить к жителям в связи с периодом активного поиска пары, а также обильно выпавшим снегом. При встрече с лисой не следует приближаться к ней, сообщил ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Источник: Reuters

«В последнее время жители столицы все чаще сообщают о встречах с лисами на территории города. Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях», — сказал Бурмистров.

Он напомнил, что лисы — дикие животные, при встрече с ними рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать. Любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц. Также Бурмистров подчеркнул, что в период гона у лис нужно следить за целостностью ограждений, чтобы животные не сделали норы в подвалах и хозяйственных постройках.

«Во время гона лисы могут устраивать гнезда и норы в цокольных этажах и подвалах, в хозяйственных постройках, под верандами. Чтобы этого не происходило, необходимо следить за целостностью ограждений и проводить регулярный обход территорий балансодержателями. Кроме того, лис категорически нельзя подкармливать: таким образом мы сбиваем их пищевые привычки. Пусть питаются тем, чем привыкли — вмешиваться человеку не нужно», — подчеркнул Бурмистров.