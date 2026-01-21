В Москве лисы стали чаще выходить к горожанам

«В последнее время жители столицы все чаще сообщают о встречах с лисами на территории города. Рост числа заявок на горячую линию правительства Москвы связан с тем, что сейчас у лисиц продолжается период гона — естественный этап жизненного цикла, в который они могут проявлять повышенную активность. Кроме того, лисицы чаще выходят к людям в связи с установлением глубокого снежного покрова на природных территориях», — сказал Бурмистров.
Он напомнил, что лисы — дикие животные, при встрече с ними рекомендуется соблюдать спокойствие, не пытаться приближаться к ним и трогать. Любое вмешательство человека может быть опасно как для людей, так и для самих лисиц. Также Бурмистров подчеркнул, что в период гона у лис нужно следить за целостностью ограждений, чтобы животные не сделали норы в подвалах и хозяйственных постройках.
«Во время гона лисы могут устраивать гнезда и норы в цокольных этажах и подвалах, в хозяйственных постройках, под верандами. Чтобы этого не происходило, необходимо следить за целостностью ограждений и проводить регулярный обход территорий балансодержателями. Кроме того, лис категорически нельзя подкармливать: таким образом мы сбиваем их пищевые привычки. Пусть питаются тем, чем привыкли — вмешиваться человеку не нужно», — подчеркнул Бурмистров.