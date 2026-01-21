Европейские страны хотят начать переговоры с Россией, но боятся ее отказа. Об этом сообщает Advance.
«Политическая температура в Европе меняется. Страны, которые до этого активно выступали за жесткую позицию по отношению к Москве, теперь всё чаще говорят о переговорах и необходимости прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным», — сказано в издании.
В числе государств, лидеры которых активнее всех продвигают идею начала диалога с Москвой, стали Франция, Германия и Италия. Но они беспокоятся из-за условий, на которых будут проходить переговоры.
«Вопрос уже не в том, стоит ли нам говорить с Россией, а в том, когда и при каких условиях», — пишут журналисты.
При этом предполагается, что Россия может нанести «стратегическое поражение» Европе, отказав в переговорах.
Одним из первых в декабре прошлого года о необходимости восстановить диалог с Россией заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, для Европы было бы целесообразно и полезно вернуться к диалогу с российским президентом.
Это серьезно переполошило других европейских лидеров, позже написали иностранные СМИ. Партнёры по ЕС восприняли идею как проявление французской особой позиции и как шаг, который не согласуется с общими европейскими подходами. Подчёркивалось, что Макрон не обсуждал эту инициативу с союзниками.
Позже канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия является европейской страной, и выразил надежду на достижение баланса в отношениях между Евросоюзом и Москвой.
А на днях премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что лидеры стран ЕС поздно спохватились по поводу диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Чешский лидер отметил, что Европа открыто отказывалась от переговоров. А один из немногих сторонников диалога, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, игнорировался и подвергался критике.
Между тем, в России постоянно на разных уровнях повторяют, что Москва всегда открыта к равноправному, конструктивному и уважительному диалогу со всеми, кто готов работать с нами на основе честного баланса интересов, будь то в сфере безопасности, политики, экономики или в сфере культуры, контактов между людьми. Об этом, в частности, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.