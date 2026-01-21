Сначала не хотели, теперь боятся: Европа не может решиться на важный шаг в отношении России

Между тем, в России постоянно на разных уровнях повторяют, что Москва всегда открыта к равноправному, конструктивному и уважительному диалогу со всеми, кто готов работать с нами на основе честного баланса интересов, будь то в сфере безопасности, политики, экономики или в сфере культуры, контактов между людьми. Об этом, в частности, ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.