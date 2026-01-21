Ричмонд
Юлия Путинцева разгромила француженку Эльзу Жакмо на AusOpen-2026

21 января на кортах Мельбурна стартовали поединки четвертого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису, где блестящей победой отметилась казахстанка Юлия Путинцева, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Второй номер нашей женской сборной соперничала с француженкой Эльзой Жакмо (№ 60 WTA), которая на старте турнира преподнесла сенсацию, обыграв украинку Марту Костюк.

Путинцева с первых минут матча взяла бразды правления в свои руки и ее преимущество было ощутимым, что отразилось на ее игре.

В итоге Юлия за 1 час и 14 минут разгромила Жакмо в двух сетах 6:1, 6:2.

Здесь стоит отметить, что и Путинцева на старте австралийского первенства преподнесла сюрприз, переиграв полуфиналистку прошлого сезона данного турнира, бразильянку Беатрис Хаддад Майю.

Далее казахстанку ждет еще одна супер-сенсация нынешних соревнований, турчанка Зейнеп Сонмез, 123-ая ракетка мира, которая уже пошумела на кортах Мельбурна.