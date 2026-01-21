Юлия Путинцева разгромила француженку Эльзу Жакмо на AusOpen-2026

Второй номер нашей женской сборной соперничала с француженкой Эльзой Жакмо (№ 60 WTA), которая на старте турнира преподнесла сенсацию, обыграв украинку Марту Костюк.
Путинцева с первых минут матча взяла бразды правления в свои руки и ее преимущество было ощутимым, что отразилось на ее игре.
В итоге Юлия за 1 час и 14 минут разгромила Жакмо в двух сетах 6:1, 6:2.
Здесь стоит отметить, что и Путинцева на старте австралийского первенства преподнесла сюрприз, переиграв полуфиналистку прошлого сезона данного турнира, бразильянку Беатрис Хаддад Майю.
Далее казахстанку ждет еще одна супер-сенсация нынешних соревнований, турчанка Зейнеп Сонмез, 123-ая ракетка мира, которая уже пошумела на кортах Мельбурна.