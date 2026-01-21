Ричмонд
Анализ, способный спасти жизнь, теперь можно сделать бесплатно по ОМС

Важный анализ крови для оценки риска ранних сердечно-сосудистых заболеваний стал доступен россиянам бесплатно. Как свидетельствует документ, исследование уровня липопротеина (а) включено в программу диспансеризации по полису ОМС.

«Россияне в возрасте 18−40 лет смогут один раз бесплатно сдать анализ на определение уровня липопротеина (а) в крови. Его повышенная концентрация может сигнализировать об увеличенных рисках патологии коронарных сосудов, инфаркта миокарда и инсульта», — отмечается в документе. Информацию исследование передает РИА Новости.

Уровень этого показателя в крови преимущественно определяется генетическими факторами. Поэтому его контроль особенно важен для раннего выявления предрасположенности к опасным заболеваниям.

Кроме того, в рамках диспансеризации граждане имеют право на оценку полного липидного профиля. Периодичность такого обследования зависит от возраста и составляет раз в три или шесть лет.