В Омске за новогодние каникулы зафиксировали 205 преступлений

С 29 декабря прошлого года по 11 января нынешнего, то есть на длинных выходных, омичи совершили 205 преступлений. Как рассказали порталу Om1 Омск в пресс-службе регионального УМВД, больше всего зафиксировано краж — 45 инцидентов. На втором месте мошенничества, в том числе дистанционные, их было совершено 37.
Чаще всего преступления фиксировали в Советском округе: 40 штук. На втором месте Центральный (34), на третьем Кировский (30), на четвёртом Ленинский (19), а замыкает рейтинг самый безопасный округ, Октябрьский (16).