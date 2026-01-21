В Омске за новогодние каникулы зафиксировали 205 преступлений

С 29 декабря прошлого года по 11 января нынешнего, то есть на длинных выходных, омичи совершили 205 преступлений. Как рассказали порталу Om1 Омск в пресс-службе регионального УМВД, больше всего зафиксировано краж — 45 инцидентов. На втором месте мошенничества, в том числе дистанционные, их было совершено 37.