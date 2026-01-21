Остеопат назвал упражнения, которые снижают отёчность и убирают холку на шее

Ранее Life.ru писал о том, как можно снять ощущение скованности и боли в спине после рабочего дня за компьютером. По словам тренера, сидячая работа в неудобных позах приводит к изменениям осанки, снижению подвижности позвоночника и требует своевременной коррекции через укрепление мышц.