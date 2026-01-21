Остеопат назвал упражнения, которые снижают отёчность и убирают холку на шее

Эксперт отметил, что проблема формируется из-за неправильной осанки при длительной работе с гаджетами, когда голова выдвинута вперёд, а грудной отдел согнут. Он подчеркнул, что простое массирование области редко даёт устойчивый результат, так как не устраняет причину, и необходим комплексный подход к восстановлению положения позвоночника.
Эффективные упражнения, которые при регулярном выполнении помогают избавиться от холки. Во всех приведённых ниже упражнениях в качестве опоры используется стена, она позволяет получить правильную центрацию оси позвоночника и выполнять движения корректно. Исходное положение: пятки, таз, грудной отдел и, по возможности, затылок прижаты к стене. Колени слегка согнуты, дыхание спокойное.
Олег Агапэ.
Врач-остеопат, врач общей практики, анатом, преподаватель.
Первое упражнение — «Сведение и толкание лопаток». Из исходного положения нужно мягко толкать лопатки вперёд, разводя их, а затем плавно сводить назад. Повторить 8−10 раз для активации мышц плечевого пояса и улучшения подвижности грудного отдела.
Второе упражнение — «Мобилизация позвоночника». Медленно опустив подбородок к груди, следует округлить спину, опускаясь вниз позвонок за позвонком, пока крестец не начнёт отрываться от стены. Затем так же медленно, без резких движений, вернуться в исходное положение. Выполнить 6−8 раз, акцентируя движение каждого сегмента позвоночника.
Третье, ключевое упражнение для избавления от холки, — прижимаясь к стене, нужно мягко выдвинуть шею вперёд, а затем, удлиняя шейный отдел, постараться прижать затылок к стене. Повторить 8−10 раз. Эта техника, по словам остеопата, снижает отёчность и уменьшает перегрузку шейно-грудного перехода.
«Первые изменения, связанные со снижением отёка, могут быть заметны достаточно быстро. Однако для более глубокой коррекции требуется время, так как костные структуры перестраиваются медленнее. Поэтому решающими факторами являются регулярность и длительность занятий», — заключил собеседник Life.ru.
