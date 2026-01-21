Цены на бензин упали в Новосибирской области

В декабре по сравнению с ноябрем средняя цена на литр бензина АИ-95 снизилась на 1,6%, а АИ-92 — на 1,5%. Цена на газовое моторное топливо упала на 0,5%. Однако на фоне общего снижения дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,6%, а стоимость бензина премиум-класса АИ-98 и выше увеличилась на 0,2%.