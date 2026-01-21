Цены на бензин упали в Новосибирской области

По данным Новосибирскстата, декабрь 2025 года принёс жителям региона снижение цен на основные марки автомобильного бензина и газовое топливо. На этом фоне незначительно подорожало дизельное топливо и высокооктановый бензин.
В декабре по сравнению с ноябрем средняя цена на литр бензина АИ-95 снизилась на 1,6%, а АИ-92 — на 1,5%. Цена на газовое моторное топливо упала на 0,5%. Однако на фоне общего снижения дизельное топливо, напротив, подорожало на 0,6%, а стоимость бензина премиум-класса АИ-98 и выше увеличилась на 0,2%.
По состоянию на конец декабря литр топлива на новосибирских АЗС в среднем стоил 58,8 рубля за АИ-92, 62,73 рубля за АИ-95 и 84,37 рубля за АИ-98. Дизельное топливо продавалось по 78,2 рубля за литр, а газомоторное — по 27,6 рубля.