В Башкирии морозы все сильнее усиливаются

В ближайшие дни в Башкирии ожидается морозная и снежная погода. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
Сегодня днем возможен небольшой, а на юге республики — умеренный снег. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, сила его умеренная. Днем температура составит −8…-13°.
В четверг, 22 января, кое-где пройдет небольшой снег. Ветер восточный, умеренный. Ночью похолодает до −20…-25° (при прояснениях до −30°), только на юге республики будет немного теплее — около −15°. Днем температура воздуха будет колебаться от −15° до −20°, а на севере региона достигнет −25°.
В конце рабочей недели морозы усилятся. В некоторых районах вновь выпадет небольшой снег, ветер останется восточным и умеренным. Ночью термометр покажет −24…-29° (вплоть до −34° при ясной погоде). Днем столбик термометра поднимется лишь до −20…-25°, и только на юге будет около −15°.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.