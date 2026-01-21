В Башкирии морозы все сильнее усиливаются

В четверг, 22 января, кое-где пройдет небольшой снег. Ветер восточный, умеренный. Ночью похолодает до −20…-25° (при прояснениях до −30°), только на юге республики будет немного теплее — около −15°. Днем температура воздуха будет колебаться от −15° до −20°, а на севере региона достигнет −25°.