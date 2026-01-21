Ричмонд
Грузовик насмерть сбил пешехода на трассе в Новосибирской области

Госавтоинспекция отмечает, что на мужчине не было светоотражающих элементов.

По данным региональной Госавтоинспекции, около 19:50 20 января на участке трассы Р-254 «Иртыш» в Татарском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и пешехода.

Водитель грузовика «Мерседес Актрос» двигался по «Иртышу» со стороны г. Омска в сторону г. Новосибирска. На 991 километре трассы (около г. Татарска) он наехал на неизвестного пешехода, который переходил дорогу.

Мужчина-пешеход 1969 года рождения погиб в результате этой аварии. По заявлению сотрудников Госавтоинспекции, на его одежде не было светоотражающих элементов.

Ранее мы сообщали о другом ДТП, в котором скорая помощь сбила ребёнка.

Марина Злобина.