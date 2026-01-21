Более 600 тысяч рублей штрафа заплатят снежинцы за незаконную рыбалку

Установлено, что в мае 2025 года обвиняемые ловили рыбу в акватории озера Синара. Нарушители воспользовались резиновой лодкой и осуществили ловлю в запрещённый период, применив две лесковые сети. В результате незаконных действий они добыли шесть лещей, одного карпа и одного судака.