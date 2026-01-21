Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 600 тысяч рублей штрафа заплатят снежинцы за незаконную рыбалку

Двое местных жителей незаконно ловили рыбу в озере Синара.

Источник: Freepik

В Снежинске городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух местных жителей, признав их виновными в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Об этом сообщает прокуратура Челябинской области.

Установлено, что в мае 2025 года обвиняемые ловили рыбу в акватории озера Синара. Нарушители воспользовались резиновой лодкой и осуществили ловлю в запрещённый период, применив две лесковые сети. В результате незаконных действий они добыли шесть лещей, одного карпа и одного судака.

«В результате преступных действий Российской Федерации в лице Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству причинён ущёрб в сумме 14 460 рублей. Причиненный ущерб возмещён в ходе расследования уголовного дела», — уточняют в надзорном ведомстве.

Суд назначил виновным наказания в виде штрафов: одному — в размере 300 тысяч рублей, другому — 320 тысяч рублей. В собственность государства конфискованы орудия преступления: две лесковые сети и резиновая лодка.