Жена вице-президента США Уша Вэнс сообщила о своей беременности

В середине января 2026 года стало известно, что в штате Калифорния арестовали 22-летнего Марко Антонио Агуайо, который разместил в Сети угрозы в адрес Джей Ди Вэнса. В июле 2025 года мужчина оставил на официальной странице Диснейленда в городе Анахайме несколько сообщений, в которых утверждал, что у него есть бомба. В тот момент на территории этого заведения на отдыхе с семьёй находился вице-президент США.