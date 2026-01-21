Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена вице-президента США Уша Вэнс сообщила о своей беременности

Семья вице-президента США Джей Ди Вэнса ожидает четвёртого ребёнка, который должен появиться на свет в конце июля.

Источник: Аргументы и факты

Супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс сообщила, что готовится стать матерью в четвёртый раз.

«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна нашим четвёртым ребенком, мальчиком», — говорится в заявлении на странице второй леди Соединённых Штатов в социальной сети Х*.

Отмечается, что жена вице-президента и ребёнок, которого она вынашивает, чувствуют себя хорошо. Пара ожидает рождение сына в конце июля.

Джей Ди Вэнсу 41 год, а его супруге — 40. Семья воспитывает дочь и двоих сыновей, старшему из которых восемь лет.

Напомним, в апреле газета The Wall Street Journal написала, что Уша Вэнс является самым близким советником вице-президента США. Журналисты сослались на источники в близком окружении этой семьи. В публикации оговорились, что Уша Вэнс следит за выступлениями супруга и даёт ему «отзывы».

В середине января 2026 года стало известно, что в штате Калифорния арестовали 22-летнего Марко Антонио Агуайо, который разместил в Сети угрозы в адрес Джей Ди Вэнса. В июле 2025 года мужчина оставил на официальной странице Диснейленда в городе Анахайме несколько сообщений, в которых утверждал, что у него есть бомба. В тот момент на территории этого заведения на отдыхе с семьёй находился вице-президент США.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше