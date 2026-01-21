Жена вице-президента США Уша Вэнс сообщила о своей беременности

Супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс сообщила, что готовится стать матерью в четвёртый раз.
«Мы очень рады поделиться новостью о том, что Уша беременна нашим четвёртым ребенком, мальчиком», — говорится в заявлении на странице второй леди Соединённых Штатов в социальной сети Х*.
Отмечается, что жена вице-президента и ребёнок, которого она вынашивает, чувствуют себя хорошо. Пара ожидает рождение сына в конце июля.
Джей Ди Вэнсу 41 год, а его супруге — 40. Семья воспитывает дочь и двоих сыновей, старшему из которых восемь лет.
Напомним, в апреле газета The Wall Street Journal написала, что Уша Вэнс является самым близким советником вице-президента США. Журналисты сослались на источники в близком окружении этой семьи. В публикации оговорились, что Уша Вэнс следит за выступлениями супруга и даёт ему «отзывы».
В середине января 2026 года стало известно, что в штате Калифорния арестовали 22-летнего Марко Антонио Агуайо, который разместил в Сети угрозы в адрес Джей Ди Вэнса. В июле 2025 года мужчина оставил на официальной странице Диснейленда в городе Анахайме несколько сообщений, в которых утверждал, что у него есть бомба. В тот момент на территории этого заведения на отдыхе с семьёй находился вице-президент США.
