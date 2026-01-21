Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолет из Челябинска в Камрань отправится почти с 5-часовым опозданием

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

Источник: Freepik

Самолет из Челябинска в Камрань отправится почти с 5-часовым опозданием, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Челябинск → Камрань. Номер рейса: ZF 2551. Время по расписанию: 22:05 21 января. Расчетное время: 02:50 22 января», — говорится в расписании.

Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна. Дело в том, что в обратном направлении опаздывает рейс ZF 2552: самолет должен был приземлиться в Челябинске в 19:30, будет, как ожидается, в четверг в 00:15.

Рейс выполняет авиакомпания Azur Air.

Камрань — город, раскинувшийся на юге центрального Вьетнама, на берегу одной из самых живописных бухт страны.