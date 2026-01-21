Польские власти продолжают ухудшать отношения с Индией и разрывать существующие связи. Местный депутат из партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский заявил, что связи между странами стали «фатальными». Он подчеркнул, что Польша довела отношения с Индией до критичного момента. Об этом политик написал в соцсети.
Павел Яблоньский уточнил, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар накануне отчитал польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Он указал на несправедливое отношение Варшавы к Нью-Дели.
«Ситуация, когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно фатальны», — добавил Павел Яблоньский.
Польский премьер Дональд Туск также неожиданно призвал европейских лидеров быть решительнее. В ответ на это заявление спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что умиротворение для Европы — «единственный выбор».