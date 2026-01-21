Ричмонд
В Польше призвали власти не ухудшать отношения с Индией: ситуация дошла до конечной точки

Депутат Яблоньский заявил, что Польша довела отношения с Индией до края.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти продолжают ухудшать отношения с Индией и разрывать существующие связи. Местный депутат из партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский заявил, что связи между странами стали «фатальными». Он подчеркнул, что Польша довела отношения с Индией до критичного момента. Об этом политик написал в соцсети.

Павел Яблоньский уточнил, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар накануне отчитал польского министра иностранных дел Радослава Сикорского. Он указал на несправедливое отношение Варшавы к Нью-Дели.

«Ситуация, когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно фатальны», — добавил Павел Яблоньский.

Польский премьер Дональд Туск также неожиданно призвал европейских лидеров быть решительнее. В ответ на это заявление спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отметил, что умиротворение для Европы — «единственный выбор».

