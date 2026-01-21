Польские власти продолжают ухудшать отношения с Индией и разрывать существующие связи. Местный депутат из партии «Право и справедливость» Павел Яблоньский заявил, что связи между странами стали «фатальными». Он подчеркнул, что Польша довела отношения с Индией до критичного момента. Об этом политик написал в соцсети.