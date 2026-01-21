Ричмонд
Ученые из Иркутска нашли способ сделать спутниковые данные точнее

Исследователи заметили расхождения в данных с аппарата SOHO и предложили решение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Учёные из Института солнечно-земной физики СО РАН разработали метод, который повышает точность измерений ультрафиолетового излучения Солнца. Эти измерения проводят спутники NASA и Европейского космического агентства (ЕКА).

Спутниковые данные об ультрафиолете критически важны для изучения ионосферы Земли — её верхнего слоя атмосферы. Со временем чувствительность приборов на спутниках снижается, что искажает информацию.

— Иркутские исследователи заметили расхождения в данных с аппарата SOHO и предложили решение. Они сравнили спутниковые показания ультрафиолета с наземными наблюдениями за солнечной активностью (например, количеством пятен на Солнце). Это позволило вычислить, насколько «устал» прибор, и скорректировать его данные, — рассказали в пресс-службе института.

Предложенный метод успешно протестирован. Он возвращает точность измерений к первоначальному, «заводскому» уровню. Это позволит учёным создавать более точные модели ионосферы и улучшить прогнозы космической погоды.

