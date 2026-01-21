Ученые из Иркутска нашли способ сделать спутниковые данные точнее

Спутниковые данные об ультрафиолете критически важны для изучения ионосферы Земли — её верхнего слоя атмосферы. Со временем чувствительность приборов на спутниках снижается, что искажает информацию.
— Иркутские исследователи заметили расхождения в данных с аппарата SOHO и предложили решение. Они сравнили спутниковые показания ультрафиолета с наземными наблюдениями за солнечной активностью (например, количеством пятен на Солнце). Это позволило вычислить, насколько «устал» прибор, и скорректировать его данные, — рассказали в пресс-службе института.
Предложенный метод успешно протестирован. Он возвращает точность измерений к первоначальному, «заводскому» уровню. Это позволит учёным создавать более точные модели ионосферы и улучшить прогнозы космической погоды.
