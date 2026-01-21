Ричмонд
Диетолог Кованова сказала, кому можно есть белый хлеб

Употребление одного вида хлеба стоит ограничить, если есть цель похудеть, рассказала диетолог Кованова.

Источник: Аргументы и факты

Диетолог-нутрициолог София Кованова в разговоре с aif.ru назвала наиболее вредные варианты хлеба, употребление которых может привести к лишнему весу.

«Самый вредный — белый хлеб из муки высшего сорта и, конечно, сдобные булки. Они дают мало насыщения. Но если нужны просто калории и энергии перед занятиями спортом, то такой вариант подойдет, но для похудения — нет», — отметила Кованова.

Человек быстро насыщается белым хлебом, поэтому через небольшой промежуток времени вновь испытывает чувство голода. Белый хлеб повышает калорийность рациона, но не наполняет его витаминами и минералами.

Врачи могут рекомендовать отказаться от белого хлеба при некоторых заболеваниях, в том числе обострении хронических заболеваний ЖКТ.

Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что петрушка и зелёный лук помогают поддерживать здоровье.