Россиянам объяснили, куда жаловаться на неубранный снег у дома

По ее словам, главным контролером работы управляющих компаний остаются жилищные инспекции. В разных регионах они могут называться по-разному, но чаще всего их можно найти по запросу «орган жилищного надзора». Именно туда следует писать жалобу, если снег не убирают на территории, которая относится к дому.