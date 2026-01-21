Россиянам объяснили, куда жаловаться на неубранный снег у дома

Если управляющая компания не чистит снег на придомовой территории, жильцам стоит обращаться в орган жилищного контроля. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
По ее словам, главным контролером работы управляющих компаний остаются жилищные инспекции. В разных регионах они могут называться по-разному, но чаще всего их можно найти по запросу «орган жилищного надзора». Именно туда следует писать жалобу, если снег не убирают на территории, которая относится к дому.
Разворотнева уточнила: если участок не отмежеван и считается муниципальным, то за уборку отвечает уже местная администрация. В таком случае обращаться нужно в муниципалитет, а если реакции нет — в прокуратуру.
Кроме того, в некоторых регионах действуют дополнительные структуры, контролирующие качество уборки снега. В Москве, например, этим занимается ОАТИ — Объединенная административно-техническая инспекция. Она следит не только за территорией у многоквартирных домов, но и у нежилых зданий.
Ранее сообщалось, что в России резко вырос спрос на лопаты для уборки снега: на первой рабочей неделе продажи увеличились в 13 раз по сравнению с прошлым годом.
