Прилет рейса из Самары в Новосибирск задержали на 10 часов

В Новосибирск с большим опозданием прилетит рейс из Самары. Он должен был приземлиться в Толмачево еще в 00:25, однако сейчас его посадка ожидается в 10:30. То есть рейс задержали более чем на 10 часов. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.