Прилет рейса из Самары в Новосибирск задержали на 10 часов

В Новосибирск с большим опозданием прилетит рейс из Самары. Он должен был приземлиться в Толмачево еще в 00:25, однако сейчас его посадка ожидается в 10:30. То есть рейс задержали более чем на 10 часов. Об этом свидетельствует информация с онлайн-табло воздушной гавани.
Также задерживается рейс из Читы: вместе 09:45 посадка ожидается в 10:25, а также рейс из Хабаровска, прилет которого перенесли с 11:25 на 12:25.
Кроме того, были отменены вылеты из Новосибирска в Нерюнгри и московское Внуково, назначенные на 06:00 и 16:40 соответственно. Также отменили рейсы в обратном направлении: из Москвы самолет должен был вылететь в 04:50, из Нерюнгри — в 15:30.