Жители многоэтажки в Новосибирске ночуют в офисе из-за холодных квартир

В выходные в Новосибирске температура воздуха достигала −30 градусов днём и падала до −40 ночью. При этом квартиры на улице Челюскинцев, 2, остались с холодными батареями. Жители отмечают, что температура в квартирах едва превышала 15−17 градусов.
«Проблемы с отоплением начались около двух лет назад. В прошлую зиму мы ещё прожили нормально, потому что температура в батареях ещё была приемлемой, а в этом году отопление пропало полностью. Когда стояли сорокаградусные морозы, у меня в квартире температура батарей была только 21 градус. Воздух совсем не прогревается», — рассказал КП-Новосибирск один из жильцов дома.
По словам жильцов, вместе с представителями управляющей компании они проверили внутридомовую систему теплоснабжения и обнаружили: перепада давления между прямой и обратной трубой нет, из-за чего батареи остаются холодными.
Жители вынуждены носить в квартирах верхнюю одежду и использовать обогреватели. Некоторые ночуют вне дома — например, одна женщина провела ночь в офисе, так как температура в квартире опустилась ниже 10 градусов. Из-за холода погибли канарейки, а комнатные растения завяли.
В воскресенье ЖЭУ установило временную схему отопления, батареи теперь горячие. Как отметили жильцы, это временное решение, на постоянной основе оно работать не сможет.
«Мы писали во все инстанции, звонили в службы, которые должны обеспечивать тепло в квартирах, а нам отвечают, что всё хорошо, понижения параметров нет. Разболелись дети и старики, проживающие в доме», — рассказывают жильцы.
Жильцы обращались в ГЖИ и управляющую компанию, но официальные ответы сводились к тому, что нарушения в системе отсутствуют. По информации УК, причиной холодных батарей является внутренняя циркуляция горячей воды: для нормальной работы бойлера требуется химическая промывка и замена уплотнителей, согласованная с жильцами.