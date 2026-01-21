На мосту «Золотые Ворота» в Сан-Франциско более семи месяцев не было самоубийств

Инициаторами проекта выступили родственники погибших, которые решили протянуть вдоль всего моста сетку из нержавеющей стали, чтобы предотвратить трагедии. На протяжении десятилетий здесь ежегодно происходило около 30 суицидов. После начала строительства их число начало снижаться: в 2024 году было зарегистрировано всего восемь случаев, а с июня по декабрь 2025 года — ни одного. Как отметил один из организаторов проекта Пол Мюллер, результаты оказались превосходными.