Эксперт по туризму Мкртчян сказал, в каких странах больше любят россиян

Россиян любят в разных странах, однако симпатия к гражданам России объясняется одним простым фактором. Эксперт по туризму Мкртчян назвал страны, в которых россиян особенно сильно любят.

Источник: Аргументы и факты

Россиян любят во многих странах, однако это зависит не от национальной принадлежности, сообщил в беседе с aif.ru вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян.

«Обычно говорят, что к россиянам хорошо относятся там, где их больше. То есть в Египте и Турции хорошо к россиянам относятся, но это не всегда так. Есть, например, египтяне, которые не очень хорошо к россиянам относятся. При этом на Фиджи российских туристов единицы, а относятся к ним там великолепно», — пояснил эксперт.

Мкртчян добавил, что отношение к туристам зависит не от национальности, а от поведения в конкретной стране.

«Нет таких стран, где больше или меньше любят россиян. В большинстве стран, где я был, люди смотрят в первую очередь на человека, а не на его паспорт. Вы можете быть россиянином, хорошим, порядочным человеком, приедете в Италию и к вам будет хорошее отношение. А можете быть французом, но алкоголиком и дебоширом, и к вам будут плохо относиться», — добавил специалист.

По словам Мкртчяна, отношение к туристам иногда и вовсе сводится к поведению в моменте. Если человек сегодня дебоширит и ведет себя не очень хорошо, к нему будут относиться соответствующим образом. А на следующий день он проснулся, протрезвел и ведет себя порядочно — тогда его снова начинают любить.

Ранее эксперт Крапивенцева рассказала о популярных турнаправлениях у россиян.