В Омской области предложили новые меры поддержки для семей студентов

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание регионального Совета по демографической и семейной политике. Ключевой темой встречи стала разработка дополнительных мер поддержки молодых и студенческих семей для создания условий рождения детей.
Основной акцент был сделан на инициативах для студентов. По распоряжению главы региона уже действует единовременная выплата в 100 тысяч рублей при рождении ребёнка в такой семье. Параллельно всем вузам рекомендовано до конца года создать комнаты матери и ребёнка и группы кратковременного пребывания детей.
Особое внимание уделяется вовлечению бизнеса в поддержку семейных работников. Более тысячи работодателей региона уже включили в коллективные договоры дополнительные меры — от материальной помощи до гибкого графика работы.
Напомним, в Омской области утвердили программу повышения рождаемости до 2030 года. В неё входит обновление оборудования в родильных домах, создание трёх новых женских консультаций и оснащение детских поликлиник мобильной техникой.