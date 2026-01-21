Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области предложили новые меры поддержки для семей студентов

Теперь студенты-родители смогут получать не только выплаты.

Источник: Freepik

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл заседание регионального Совета по демографической и семейной политике. Ключевой темой встречи стала разработка дополнительных мер поддержки молодых и студенческих семей для создания условий рождения детей.

Основной акцент был сделан на инициативах для студентов. По распоряжению главы региона уже действует единовременная выплата в 100 тысяч рублей при рождении ребёнка в такой семье. Параллельно всем вузам рекомендовано до конца года создать комнаты матери и ребёнка и группы кратковременного пребывания детей.

Особое внимание уделяется вовлечению бизнеса в поддержку семейных работников. Более тысячи работодателей региона уже включили в коллективные договоры дополнительные меры — от материальной помощи до гибкого графика работы.

Напомним, в Омской области утвердили программу повышения рождаемости до 2030 года. В неё входит обновление оборудования в родильных домах, создание трёх новых женских консультаций и оснащение детских поликлиник мобильной техникой.