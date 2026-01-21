Ричмонд
Кто получит самую большую прибавку к пенсии в 2026 году

Пенсионеры, которые в декабре 2025 года отпраздновали 80-летие, в январе 2026 года получат наиболее значительное повышение пенсии.

Источник: ДЕЙТА

Это связано с тем, что с января к проиндексированной пенсии добавятся дополнительные выплаты, сообщает ИА DEITA.RU.

Достигшие 80 лет пенсионеры получают вдвое увеличенную фиксированную выплату, а также дополнительную надбавку на уход.

В 2026 году после индексации пенсий на 7,6% фиксированная выплата составит 9584,69 рубля. С 1 января 2026 года к ней прибавится надбавка на уход в размере 1413,86 рубля.

Например, если в декабре 2025 года пенсия составляла 35 000 рублей, то после индексации на 7,6% с января она возрастет до 37 660 рублей. Если же пенсионер в декабре отметил 80-летие, то к основной выплате прибавится еще 10 998,55 рубля, и ее итоговая сумма достигнет 48 658,55 рубля.