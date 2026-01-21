Кто получит самую большую прибавку к пенсии в 2026 году

Например, если в декабре 2025 года пенсия составляла 35 000 рублей, то после индексации на 7,6% с января она возрастет до 37 660 рублей. Если же пенсионер в декабре отметил 80-летие, то к основной выплате прибавится еще 10 998,55 рубля, и ее итоговая сумма достигнет 48 658,55 рубля.