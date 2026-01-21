Стадион «Шахтёр» в Караганде обновят до требований 4-й категории UEFA

О проделанной работе и планах по развитию спортивной инфраструктуры рассказали акиму области Ермаганбету Булекпаеву на совещании по развитию областного центра.
В прошлом году на стадионе полностью обновили основание футбольного поля, установили систему жидкостного подогрева и провели теплотрассу до индивидуального теплового пункта.
Капитально отремонтировали зал тяжёлой атлетики, обновили кровлю и системы водоснабжения и отопления, частично заменили тренажёры и обеспечили доступность для людей с ограниченными возможностями.
В феврале планируется тестовый запуск системы подогрева поля, а в мае — укладка искусственного газона. Параллельно начнутся монтаж прожекторного освещения, устройство тартанового покрытия легкоатлетического сектора, установка громкоговорителей, навесов над трибунами.
Совместно с компанией Freedom Financ строится крытый футбольный манеж с раздевалками, медицинским пунктом и вспомогательными помещениями. Это позволит проводить тренировки даже зимой и организовывать детские турниры, поддерживая развитие спорта с раннего возраста.
Также в планах капитальный ремонт футбольного поля стадиона «Локомотив» и реконструкция подтрибунных помещений стадиона «Шахтёр», чтобы объект соответствовал требованиям 4-й категории UEFA.
Реконструкцию основного поля стадиона «Шахтёр» должны завершить в этом году.
— 2026 год станет этапом активной модернизации спортивной инфраструктуры с акцентом на завершении текущих проектов и внедрении новых. Меры по ремонту, оснащению и строительству обеспечат высокие стандарты качества и создадут комфортные условия для спортсменов и зрителей, поддерживая проведение соревнований различного уровня и развитие региона в спортивной сфере, — отметил директор КГКП «Шахтёр» Нурлан Рыстин.
Аким Карагандинской области подчеркнул, что модернизация спортивной инфраструктуры в приоритете.
— Стадион «Шахтёр» — один из старейших объектов города. Необходимо создать комфортные условия для тренировок, соревнований и зрителей, чтобы стимулировать развитие спорта во всей области, — сказал Ермаганбет Булекпаев.
В этом году также будет сдан новый физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Кунгей», что позволит ещё большему числу жителей заниматься спортом.