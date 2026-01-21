Стадион «Шахтёр» в Караганде обновят до требований 4-й категории UEFA

— 2026 год станет этапом активной модернизации спортивной инфраструктуры с акцентом на завершении текущих проектов и внедрении новых. Меры по ремонту, оснащению и строительству обеспечат высокие стандарты качества и создадут комфортные условия для спортсменов и зрителей, поддерживая проведение соревнований различного уровня и развитие региона в спортивной сфере, — отметил директор КГКП «Шахтёр» Нурлан Рыстин.