Два близнеца женились на 2-х близняшках и собрали в одном кадре четыре пары

В Китае прошла свадьба, которая удивила даже местных старожилов. Два брата-близнеца одновременно женились на сестрах-близнецах, а позже выяснилось: и у женихов, и у невест есть дяди, которые тоже являются близнецами. Об этом сообщает South China Morning Post.
Фотография с торжества, где в одном кадре оказались сразу четыре пары близнецов, быстро разлетелась по интернету. По данным издания, снимок набрал больше 10 млн просмотров. Гости признавались, что такого не ожидали увидеть даже на свадьбе.
Все четверо молодоженов, как пишут СМИ, родом из города Фуян в провинции Аньхой. Сестры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун в 2022 году — через сваху. Старшая из девушек рассказала, что сначала они считали себя слишком молодыми для серьезных отношений, но братья проявили настойчивость и добились своего.
Родственники, по ее словам, часто путают сестер между собой. А вот сами пары ошибаются редко — за время общения привыкли к манере поведения и деталям внешности.
Сообщается, что близнецы живут в разных домах, в разных районах. Две семьи намерены подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса как «семья с четырьмя парами близнецов».
Читайте также: Индия публично отчитала Сикорского и довела Варшаву до дипломатического скандала.