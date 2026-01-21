Два близнеца женились на 2-х близняшках и собрали в одном кадре четыре пары

Все четверо молодоженов, как пишут СМИ, родом из города Фуян в провинции Аньхой. Сестры по фамилии Шань познакомились с братьями Сун в 2022 году — через сваху. Старшая из девушек рассказала, что сначала они считали себя слишком молодыми для серьезных отношений, но братья проявили настойчивость и добились своего.