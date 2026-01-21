Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске внезапно подешевела аренда «однушек» и студий

Город вошёл в список крупных центров со снижением ставок: −5,9% за год на фоне роста предложения.

Источник: Om1 Омск

В Омске по итогам 2025 года зафиксировано удешевление аренды малогабаритного жилья: стоимость съёма однокомнатных квартир и студий снизилась на 5,9%. О том, что Омск вошёл в число крупнейших городов России с падением цен, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков.

Общероссийская динамика выглядит умеренной: средняя ставка аренды однокомнатных квартир опустилась на 1% до 31,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 3% до 44,6 тыс. рублей.

Аналитики объясняют тренд резким увеличением предложения — по разным оценкам, число сдаваемых объектов прибавило 25−35%, что усилило конкуренцию среди арендодателей и вынудило их корректировать ценники.