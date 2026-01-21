В Омске внезапно подешевела аренда «однушек» и студий

В Омске по итогам 2025 года зафиксировано удешевление аренды малогабаритного жилья: стоимость съёма однокомнатных квартир и студий снизилась на 5,9%. О том, что Омск вошёл в число крупнейших городов России с падением цен, сообщили «Известия» со ссылкой на аналитиков.