Участники СВО смогут преподавать в школах Новосибирской области

В Новосибирской области участникам специальной военной операции вручили дипломы о профессиональной переподготовке, дающие право на преподавание в школах региона. Об этом сообщили в Правительстве области.

Источник: Сиб.фм

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова вручила участникам специальной военной операции дипломы о профессиональной переподготовке. Обучение было реализовано в рамках проекта «Реабилитационный сертификат», инициированного губернатором региона Андреем Травниковым.

Выпускники программы получили право преподавать новый учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Курс включает модули по основам военной подготовки, а также направления, связанные с обеспечением безопасности образовательных организаций с учётом рисков террористических и экстремистских угроз.