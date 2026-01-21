Участники СВО смогут преподавать в школах Новосибирской области

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова вручила участникам специальной военной операции дипломы о профессиональной переподготовке. Обучение было реализовано в рамках проекта «Реабилитационный сертификат», инициированного губернатором региона Андреем Травниковым.
Выпускники программы получили право преподавать новый учебный предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Курс включает модули по основам военной подготовки, а также направления, связанные с обеспечением безопасности образовательных организаций с учётом рисков террористических и экстремистских угроз.