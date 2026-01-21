Скончалась уважаемый учитель математики омской СОШ № 45

На сайте образовательной организации указано, что Марина Хохлова преподавала такие дисциплины, как алгебра, геометрия, математика и «вероятность и статистика». С 2015 года она являлась учителем высшей квалификационной категории. Ее вклад в систему образования отмечен в том числе грамотами департамента образования города Омска, а также Министерства образования и науки РФ.