Скончалась уважаемый учитель математики омской СОШ № 45

Администрация омской СОШ № 45 в среду, 21 января 2026 года, сообщила о тяжелой утрате: не стало Марины Хохловой, отдавшей преподаванию в учебном заведении свыше 30 лет.
На сайте образовательной организации указано, что Марина Хохлова преподавала такие дисциплины, как алгебра, геометрия, математика и «вероятность и статистика». С 2015 года она являлась учителем высшей квалификационной категории. Ее вклад в систему образования отмечен в том числе грамотами департамента образования города Омска, а также Министерства образования и науки РФ.
«Более 36 лет Марина Юрьевна работала в нашей школе, став не просто учителем, а частью нашей большой семьи. Её доброта, терпение и искренняя забота о детях и коллегах делали школу теплее и добрее», — отмечается в публикации.
Озвучено, что в последний путь Марину Юрьевну Хохлову проводят в четверг, 22 января 2026 года. Прощание состоится в ритуальном зале по адресу 5-я Кордная, 65а с 13:00 до 14:00.