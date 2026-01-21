Назначена дата суда против Екатерины Бивол за оскорбление казахов и кыргызов

Ранее стало известно, что МВД Казахстана поднимет вопрос об экстрадиции экс-супруги Дмитрия Бивола в страну. В октябре этого года МВД Казахстана подтвердило, что против Екатерины Бивол возбуждено уголовное дело. Появляется ориентировка на бывшую жену боксера Дмитрия Бивола, а также объявление о розыске в Кыргызстане. Там против нее возбуждено уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)».