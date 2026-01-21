Назначена дата суда против Екатерины Бивол за оскорбление казахов и кыргызов

Как сообщает издание, рассмотрение дела Екатерины Бивол назначено на 29 января 2026 года. Слушание пройдет в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга. Поводом для разбирательства послужил видеоролик, опубликованный в октябре прошлого года в Telegram-канале Бивол.
Сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в материале высказывания, которые, согласно экспертному заключению, унижают достоинство представителей кыргызской и казахской национальностей. В отношении Екатерины Бивол возбуждено административное дело. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или административный арест.
Ранее стало известно, что МВД Казахстана поднимет вопрос об экстрадиции экс-супруги Дмитрия Бивола в страну. В октябре этого года МВД Казахстана подтвердило, что против Екатерины Бивол возбуждено уголовное дело. Появляется ориентировка на бывшую жену боксера Дмитрия Бивола, а также объявление о розыске в Кыргызстане. Там против нее возбуждено уголовное дело по статье 330 «Возбуждение расовой, этнической, национальной или межрегиональной вражды (розни)».
СМИ писали, что причиной проверки стало видео, на котором Екатерина Бивол, находясь за рулем автомобиля, допускает оскорбительные высказывания в адрес различных национальностей, включая кыргызов. В конце прошлого года Дмитрий Бивол выиграл суд над бывшей женой.