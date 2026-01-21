В Новосибирске водителям старше 65 лет ужесточили медосмотр

В России изменились правила медицинского освидетельствования водителей. Теперь часть граждан обязана сдавать анализы крови и мочи, позволяющие выявлять употребление алкоголя и наркотических веществ не только на момент осмотра, но и за предыдущий период, сообщает портал njcar.ru.
Особое внимание уделяется водителям с ранее зафиксированными проблемами, связанными с алкоголем: им могут назначать дополнительные или повторные обследования, даже если на момент проверки нарушений нет.
Для водителей старше 65 лет введены дополнительные проверки когнитивных и физических функций — памяти, внимания, слуха, координации и реакции. Возраст сам по себе не является основанием для отказа в допуске к вождению, но при выявлении медицинских рисков комиссия может ограничить права или выдать справку на определённый срок с повторным освидетельствованием.