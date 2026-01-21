В Новосибирске водителям старше 65 лет ужесточили медосмотр

Для водителей старше 65 лет введены дополнительные проверки когнитивных и физических функций — памяти, внимания, слуха, координации и реакции. Возраст сам по себе не является основанием для отказа в допуске к вождению, но при выявлении медицинских рисков комиссия может ограничить права или выдать справку на определённый срок с повторным освидетельствованием.