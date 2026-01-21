Умер сооснователь и барабанщик рок-группы Midnight Oil Роб Хирст

Сооснователь и барабанщик австралийской рок-группы Midnight Oil Роб Хирст ушел из жизни в возрасте 70 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Официальный вебсайт коллектива подтвердил кончину музыканта.
«После почти трехлетней героической борьбы Роб обрел покой, освободившись от боли. Он мирно скончался в кругу семьи», — говорится в заявлении группы.
Midnight Oil снискали наибольшую известность благодаря хитам «Beds are Burning» и «The Dead Heart», вошедшим в их успешный альбом 1987 года под названием «Diesel and Dust».
Ранее также сообщалось, что музыкант Такер Циммерман и его супруга Мари-Клэр Ламберт погибли в Бельгии при пожаре.