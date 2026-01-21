Аферисты рассылают вредоносное ПО под предлогом установки новой версии WhatsApp*

«Любые ссылки на сторонние сайты с обещаниями “улучшенной”, “разблокированной” или “специальной” версии приложения практически всегда несут в себе вредоносный код или ведут к установке программ-шпионов», — сказал Немкин, подчеркнув, что жертвами такой схемы чаще всего становятся пожилые люди и подростки.