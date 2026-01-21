Аферисты рассылают вредоносное ПО под предлогом установки новой версии WhatsApp*

Злоумышленники рассылают россиянам вредоносные программы под предлогом установки якобы новой версии мессенджера WhatsApp*. Мошенники убеждают жертв, что они получат версию мессенджера, на которую не распространяются замедления и огранчения, пишет ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.
«Любые ссылки на сторонние сайты с обещаниями “улучшенной”, “разблокированной” или “специальной” версии приложения практически всегда несут в себе вредоносный код или ведут к установке программ-шпионов», — сказал Немкин, подчеркнув, что жертвами такой схемы чаще всего становятся пожилые люди и подростки.
Скачав предложенную программу, пользователь рискует потерять контроль над своим гаджетом, а злоумышленники могут получить доступ к его личным данным.
Напомним, Роскомнадзор ограничил работу упомянутого мессенджера в России, так как сервис не выполнил требования законодательства.
Российские мобильные операторы регулярно замечают сайты, где предлагали поддельные версии других популярных приложений, таких как Telegram, YouTube и TikTok. Некоторые из этих сайтов содержали вредоносное ПО.
*продукт компании Meta, которая признана в РФ экстремисткой и ее деятельность запрещена.