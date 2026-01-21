Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Advance: В Европе опасаются, что теперь РФ не захочет вести с ними переговоры

В Европе нарастает беспокойство, что Москва, разочарованная западной политикой, может отказаться вести с европейскими лидерами переговоры, когда те будут к ним готовы. Об этом пишет хорватское издание Advance.

В Европе нарастает беспокойство, что Москва, разочарованная западной политикой, может отказаться вести с европейскими лидерами переговоры, когда те будут к ним готовы. Об этом пишет хорватское издание Advance.

По мнению автора материала, Европа долгое время надеялась, что, когда ситуация на Украине обострится, можно будет просто «договориться» с Россией и присоединиться к переговорам. Однако Москва годами слышала заявления, что цель Евросоюза — стратегическое поражение России с помощью украинского конфликта. Теперь, когда признаков такого поражения нет, в Кремле могут решить, что бумеранг должен вернуться обратно.

В статье подчеркивается, что внутри ЕС растет усталость от войны и понимание того, что президент США Дональд Трамп не окажет им поддержку в этом вопросе, что усугубляет чувство неуверенности.

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком выразил мнение, что конфликт США и Евросоюза по вопросу принадлежности Гренландии может поспособствовать восстановлению отношений между ЕС и Россией.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше