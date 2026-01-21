Advance: В Европе опасаются, что теперь РФ не захочет вести с ними переговоры

По мнению автора материала, Европа долгое время надеялась, что, когда ситуация на Украине обострится, можно будет просто «договориться» с Россией и присоединиться к переговорам. Однако Москва годами слышала заявления, что цель Евросоюза — стратегическое поражение России с помощью украинского конфликта. Теперь, когда признаков такого поражения нет, в Кремле могут решить, что бумеранг должен вернуться обратно.