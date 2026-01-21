В Европе нарастает беспокойство, что Москва, разочарованная западной политикой, может отказаться вести с европейскими лидерами переговоры, когда те будут к ним готовы. Об этом пишет хорватское издание Advance.
По мнению автора материала, Европа долгое время надеялась, что, когда ситуация на Украине обострится, можно будет просто «договориться» с Россией и присоединиться к переговорам. Однако Москва годами слышала заявления, что цель Евросоюза — стратегическое поражение России с помощью украинского конфликта. Теперь, когда признаков такого поражения нет, в Кремле могут решить, что бумеранг должен вернуться обратно.
В статье подчеркивается, что внутри ЕС растет усталость от войны и понимание того, что президент США Дональд Трамп не окажет им поддержку в этом вопросе, что усугубляет чувство неуверенности.
Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, также известный как Ким Дотком выразил мнение, что конфликт США и Евросоюза по вопросу принадлежности Гренландии может поспособствовать восстановлению отношений между ЕС и Россией.