Юморист Белый* отверг критику из-за побега в Европу: он заявил, что никуда не «сбегал»

Живущий в Европе стендап-комик Белый* заявил, что не бежал из России.

Источник: Комсомольская правда

Стендап-комик Руслан Белый* ответил на критику из-за его побега в Европу. Он отверг все обвинения по этому поводу. По словам артиста, он никуда не «сбегал». При этом сейчас комик живет в Испании. Руслан Белый* выступил с таким комментарием во время своего мероприятия.

Артист заявил, что его объявили иноагентом, а после этого ему пришлось покинуть страну. Однако, по имеющейся информации, Руслан Белый* выехал из России вместе с семьей еще до вынесенного ему обвинения.

Известно, что комик публично осудил действия властей России и отправился с женой в Барселону. Иноагентом его признали в сентябре 2023 года.

Недавно публика пришла в шок после выступления Максима Галкина*. Он предстал перед зрителями в новом образе с густой бородой. Смену имиджа оценили не все.

*признаны иноагентами на территории России.