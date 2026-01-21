Юморист Белый* отверг критику из-за побега в Европу: он заявил, что никуда не «сбегал»

Стендап-комик Руслан Белый* ответил на критику из-за его побега в Европу. Он отверг все обвинения по этому поводу. По словам артиста, он никуда не «сбегал». При этом сейчас комик живет в Испании. Руслан Белый* выступил с таким комментарием во время своего мероприятия.
Артист заявил, что его объявили иноагентом, а после этого ему пришлось покинуть страну. Однако, по имеющейся информации, Руслан Белый* выехал из России вместе с семьей еще до вынесенного ему обвинения.
Известно, что комик публично осудил действия властей России и отправился с женой в Барселону. Иноагентом его признали в сентябре 2023 года.
*признаны иноагентами на территории России.