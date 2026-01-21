«Аплодирую стоя»: Захарова прокомментировала предложение Стубба сходить в сауну с Трампом

Международным театром абсурда назвала заявления европейских лидеров на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Так оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале предложение президента Финляндии Александера Стубба.
«Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — призналась российский дипломат.
Захарова призналась, что больше всего ей понравилось предложение финского лидера сходить в сауну с президентом США Дональдом Трампом, чтобы решить решить проблему Гренландии.
«Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», — добавила она.
Всемирный экономический форум открывается в швейцарском Давосе 21 января. С речью перед мировым полит-бомондом выступит президент США Дональд Трамп. А четырьмя часами ранее финский президент Александр Стубб, президент Польши Кароль Навроцкий и генсек НАТО Марк Рютте поучаствуют в сессии с названием «Может ли Европа себя защитить?».
К слову, выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе отменили. Равно как и встречу Зеленского с Дональдом Трампом.
До этого Захарова высмеяла слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что издержки Москвы «будут расти до прекращения конфликта на Украине». На это заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сравнив еврочиновницу с козлом в огороде.
Ранее официальный представитель Кремля с иронией прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая назвала поездки в Евросоюз «привилегией, а не правом». Как отметила Захарова, Каллас редкого ума человек. Дипломат напомнила о миллионах нелегальных мигрантов, которых сейчас Евросоюз привилегированно кормит и поит.