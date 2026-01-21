Жительница Новосибирской области погасила долг в 600 тыс. ради компенсации за аварийный дом

Сумма задолженности женщины перед двумя банками составляла 617 тысяч рублей. После обращения кредиторов в суд и начала исполнительного производства судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с её недвижимостью. Как пояснила сама сибирячка, её дом был признан аварийным, и для оформления полагающейся выплаты необходимо было снять это обременение. Поскольку у пристава не было оснований отменить ограничение, должнице рекомендовали погасить задолженность.