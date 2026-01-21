Ричмонд
Жительница Новосибирской области погасила долг в 600 тыс. ради компенсации за аварийный дом

Жительница Оби полностью погасила крупный кредитный долг, чтобы снять арест со своего жилья и получить компенсацию за аварийный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Сумма задолженности женщины перед двумя банками составляла 617 тысяч рублей. После обращения кредиторов в суд и начала исполнительного производства судебный пристав наложил запрет на регистрационные действия с её недвижимостью. Как пояснила сама сибирячка, её дом был признан аварийным, и для оформления полагающейся выплаты необходимо было снять это обременение. Поскольку у пристава не было оснований отменить ограничение, должнице рекомендовали погасить задолженность.

В результате она выплатила всю сумму основного долга, а также дополнительно 43 тысячи рублей исполнительского сбора. После распределения средств взыскателям, арест с недвижимости был снят.

Ранее Сиб.фм сообщал о жительнице Новосибирска, которая погасила долги ради поездки за рубеж.