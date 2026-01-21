В Омской области обнаружены очаги смертельно опасной болезни

На этот раз заболевших животных нашли в селе Сухое Горьковского района, а также деревне Клаус Москаленского района. Чтобы не допустить распространения инфекции, в эпизоотических очагах вводится карантин сроком на два месяца — до 22 марта 2026 года. Проект соответствующего указа опубликовало Главное управление ветеринарии региона.
Напомним, случаи бешенства в Омской области участились с сентября 2025 года. Несколько заболевших животных нашли и в 2026 году. При этом в Горьковском районе это уже четвертый населенный пункт, где нашли смертельный вирус в наступившем году. Ранее животных с бешенством обнаружили в селах Новопокровка и Астыровка, а также деревне Согра.
Добавим, бешенство — особо опасная болезнь теплокровных животных и человека. Характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, необычным поведением, агрессивностью, параличами и летальным исходом.