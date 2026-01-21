В Омской области обнаружены очаги смертельно опасной болезни

Напомним, случаи бешенства в Омской области участились с сентября 2025 года. Несколько заболевших животных нашли и в 2026 году. При этом в Горьковском районе это уже четвертый населенный пункт, где нашли смертельный вирус в наступившем году. Ранее животных с бешенством обнаружили в селах Новопокровка и Астыровка, а также деревне Согра.