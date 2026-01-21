В Приморье сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

На прошедшей неделе не зарегистрировано ни одного случая полного или частичного закрытия образовательных учреждений из-за эпидемии. Медики напоминают основные симптомы гриппа: высокая температура до 40 градусов, сильная головная боль, ломота в теле, сухой кашель и общая слабость. При появлении таких признаков важно остаться дома и вызвать врача.