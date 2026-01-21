В Приморье сохраняется сезонный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Приморском крае с 12 по 18 января отмечается стабильный сезонный уровень распространения респираторных инфекций. Доля госпитализированных среди всех заболевших гриппом и ОРВИ остается низкой и составляет 1,9%. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Согласно лабораторному мониторингу, среди циркулирующих вирусов преобладают не гриппозные инфекции. Чаще всего выявляются риновирусы (59%) и аденовирусы (20%). На COVID-19 приходится лишь 0,4% от всех случаев. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует штамм А (H3N2).
На прошедшей неделе не зарегистрировано ни одного случая полного или частичного закрытия образовательных учреждений из-за эпидемии. Медики напоминают основные симптомы гриппа: высокая температура до 40 градусов, сильная головная боль, ломота в теле, сухой кашель и общая слабость. При появлении таких признаков важно остаться дома и вызвать врача.