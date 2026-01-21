Ричмонд
Репутация испорчена: чем для Лурье закончится квартирный скандал с Долиной

19 января Полина Лурье получила долгожданные ключи от квартиры Долиной в Хамовниках. Юрист Иван Соловьев рассказал о подводных камнях этого дела.

Источник: Аргументы и факты

Полина Лурье спустя 1,5 года судебных тяжб наконец получила ключи от пятикомнатной квартиры в Хамовниках, которую купила у народной артистки Ларисы Долиной.

Казалось бы, в деле поставлена точка, но эксперты считают, что артистка легко сможет исправить ее на запятую. Юрист Иван Соловьев в беседе с aif.ru рассказал, может ли Долина обжаловать решение о выселении и почему она так долго выезжала из квартиры.

Хроника борьбы за квартиру.

История с квартирой в центре Москвы началась еще летом 2024 года. Долина продала ее матери-одиночке Лурье за 112 миллионов рублей, а затем заявила, что действовала под влиянием мошенников, и обратилась в суд, чтобы вернуть жилье.

Это дело стало одним из самых резонансных гражданских процессов. Покупательница, заплатившая значительную сумму, оказалась в роли заложника ситуации: несколько месяцев она жила без квартиры, без заплаченных за нее денег и с полным непониманием, что делать дальше.

Судебный процесс длился несколько месяцев. Долина выиграла несколько судов, что вызвало больший общественный резонанс. Концерты артистки начали отменять, а некоторые компании отказались с ней сотрудничать.

Конец 2025 года был одинаково напряженным как для Долиной, так и для Лурье. Артистка несколько раз выходила на сцену в слезах, а покупательница квартиры боролась со свалившейся на нее публичностью.

Скандальное выселение.

16 декабря 2025 года Верховный суд РФ принял решение оставить квартиру Лурье. Заседании проходило в присутствии десятков журналистов, его также транслировали онлайн.

Спустя еще девять дней Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры. Она должна была съехать до 30 декабря, а Лурье вовсю готовилась встретить Новый год в новой квартире.

Однако певица принципиально затянула выселение. Сначала она через представителей обратилась к Лурье и попросила дать ей срок на сбор вещей и переселение до конца новогодних каникул, а позже, получив отказ, все равно до последнего держала ключи от жилья у себя.

В середине января Долина и вовсе уехала в отпуск в ОАЭ. 19 января к ее дому подъехали судебные приставы с силовиками. В тот же день Лурье получила долгожданные ключи от квартиры.

Дело Долиной и Лурье завершено?

Юрист Соловьев в беседе с aif.ru отметил, что недвижимость уже можно назвать «бывшей» квартирой Долиной.

«В последний момент Лурье все же получила ключи от своей квартиры. С передачей ключей и подписанием акта передачи квартиры судебные приставы прекратили исполнительное производство. Кроме того, квартира свободна от чужого имущества, а зарегистрированные там ранее лица выписаны. Таким образом, решение суда о выселении Долиной не только вступило в законную силу, но уже является исполненным. Сторона Долиной его не обжаловала. Сложно представить, какие новые обстоятельства в течение ближайших трех лет должны возникнуть, чтобы сторона Долиной решилась вернуться к предмету этого судебного акта», — пояснил специалист.

Специалист подчеркнул, что прекращение исполнительного производства — ключевой формальный акт, подтверждающий исполнение решения. Выписка всех лиц и освобождение жилья от вещей лишают Долину любого легитимного статуса в отношении этой недвижимости.

Почему Долина так сильно затянула выселение?

Певица Лариса Долина затягивала с выселением из пятикомнатной квартиры в Хамовниках, в том числе, ради снижения стоимости квартиры, считает Иван Соловьев.

«Доведение стороной Долиной ситуации до принудительного выселения обусловлено рядом причин: использованием по максимуму всех возможностей, предоставляемых законом; проблемами с эмоционально-психологическим принятием того, что недвижимость придется отдать; логичным чувством неприязни к стороне истца, а также желанием максимально подпортить репутацию самой квартиры, снизив таким образом ее капитализацию и цену», — отметил эксперт.

История Долиной и Лурье стала настоящим испытанием для всех участников этого дела и большим уроком для покупателей и продавцов квартир всей страны. Но завершена ли она полностью — покажет время.