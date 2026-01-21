Репутация испорчена: чем для Лурье закончится квартирный скандал с Долиной

«В последний момент Лурье все же получила ключи от своей квартиры. С передачей ключей и подписанием акта передачи квартиры судебные приставы прекратили исполнительное производство. Кроме того, квартира свободна от чужого имущества, а зарегистрированные там ранее лица выписаны. Таким образом, решение суда о выселении Долиной не только вступило в законную силу, но уже является исполненным. Сторона Долиной его не обжаловала. Сложно представить, какие новые обстоятельства в течение ближайших трех лет должны возникнуть, чтобы сторона Долиной решилась вернуться к предмету этого судебного акта», — пояснил специалист.