В Иркутске авиакомпанию оштрафовали за срыв сроков ответа пассажиру

Известную в Иркутске авиакомпанию привлекли к ответственности за повторное нарушение. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, поводом стала жалоба пассажира.
— В июле 2025 года мужчина обратился к перевозчику с претензией о возмещении стоимости утерянного багажа. Ответ он получил с нарушением установленного законом 30-дневного срока, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура выявила, что это не первое подобное нарушение со стороны авиакомпании. Теперь перевозчика привлекли к административной ответственности по статье за повторное оказание услуг с нарушением требований. На компанию наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.
