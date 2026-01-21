Ричмонд
В Иркутске авиакомпанию оштрафовали за срыв сроков ответа пассажиру

Перевозчика привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Известную в Иркутске авиакомпанию привлекли к ответственности за повторное нарушение. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, поводом стала жалоба пассажира.

— В июле 2025 года мужчина обратился к перевозчику с претензией о возмещении стоимости утерянного багажа. Ответ он получил с нарушением установленного законом 30-дневного срока, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура выявила, что это не первое подобное нарушение со стороны авиакомпании. Теперь перевозчика привлекли к административной ответственности по статье за повторное оказание услуг с нарушением требований. На компанию наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолёт, выполнявший рейс из Иркутска в Усть-Кут, приземлился в Братске утром 21 января. Он прибыл на запасной аэродром из-за плохих погодных условий в пункте назначения.