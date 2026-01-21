Трамп: Макрон хороший парень, но скоро уйдет с поста президента Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Франции Эммануэль Макрон «хороший парень», но скоро покинет свой пост. С таким заявлением американский лидер выступил на брифинге в Белом доме.
— Знаете, Эммануэль (Макрон — прим. «ВМ») надолго не задержится… Он мой друг, он хороший парень, мне нравится Макрон, но, как вы знаете, скоро он там уже не будет, — сказал Трамп.
Президентские выборы во Франции должны состояться в апреле 2027 года. Макрон, который уже занимал этот пост два срока, не имеет права баллотироваться вновь по действующему законодательству страны, передает РИА Новости.
Ранее Трамп заявил, что Макрон никому не интересен, так как скоро он покинет свой пост. Так, американский политик прокомментировал нежелание французского коллеги участвовать в Совете мира по сектору Газа из-за опасений, что новое объединение заменит ООН.
